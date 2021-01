O Presidente recandidato ao cargo admitiu, esta quinta-feira, estar preocupado com a abstenção no dia das Eleições Presidenciais, mas afirmou que "fez tudo" para mobilizar ao voto.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que sempre esteve preocupado com a abstenção porque a experiência de outros países europeus (também com eleições em tempo de pandemia) revelou que "é mais difícil criar uma motivação em termos de voto".

Por outro lado, o atual chefe de Estado relembrou as audiências recorde registadas pelos debates televisivos.

Os portugueses não se divorciaram do debate político e acompanharam como não se via há mais de uma década, aquilo que foi a campanha possível", disse o Presidente, considerando ainda que "É importante que as pessoas pensem que não há suspensão da democracia".