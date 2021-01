Tiago Mayan Gonçalves foi correr este domingo de manhã, num treino que considerou ser também "de caráter simbólico por um Portugal mais liberal".

Acompanhado pelo líder da Iniciativa Liberal junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Belém, o candidato referiu que esta é mais uma etapa de uma corrida "que está a ter sucesso".

Estou convencido que a corrida terá também sucesso no dia 24 de janeiro"

Neste oitavo dia de campanha e terceiro de confinamento geral, tal como Mayan e Cotrim, muitas outras pessoas estavam na zona a passear, correr ou a andar de bicicleta.

Instado a comentar, o candidato presidencial referiu estar a ver “pessoas a fazer desporto e isso é possível e essa é uma das 51 exceções possíveis neste confinamento”.

“O que eu estou a ver é as pessoas a fazerem o que é permitido no contexto atual e da parte do Governo, se o confinamento foi definido desta forma, então os cidadãos estão a cumprir”, salientou.

A corrida de hoje, frisou, tem um “caráter simbólico”, mas apontou também a importância de as “pessoas não perderam a esperança no futuro, preservarem a sua saúde mental e física”.

Queria fazer esse apelo a todas as pessoas para que se tentem preservar. A esperança de um futuro melhor está aí, eu pretendo representar essa esperança e, neste período muito difícil, há pequenas coisas que todos podemos fazer, nomeadamente dar uma corrida ou um passeio”, salientou.

Tiago Mayan fez um balanço positivo da primeira semana de campanha, apesar do contexto de pandemia, e apontou um contínuo crescendo no apoio desde que a sua candidatura foi anunciada.

Independentemente das dificuldades de fazer uma campanha, eu jogo o jogo com as regras que tiver e estou a fazê-lo com gosto e muita vontade e estou a ter muita resposta, quer de cidadãos, quer nas redes sociais”, frisou.

João Cotrim Figueiredo, presidente da IL e deputado único na Assembleia da República pelo partido, juntou-se a Tiago Mayan depois de ter votado antecipadamente esta manhã para as presidenciais e afirmou que o candidato liberal “tem sido uma revelação”.

Respondendo aos que “achavam que a IL não devia ter um candidato porque era um partido demasiado pequeno ou porque o Tiago não estava preparado porque não tinha notoriedade, nem experiência mediática”, Cotrim Figueiredo respondeu: “Eu sabia que o Tiago era capaz de fazer aquilo que fez, com integridade, com coragem, assumidamente liberal, por as nossas ideias e o liberalismo outra vez no topo da agenda da discussão política”.

João Cotrim Figueiredo aproveitou para deixar um agradecimento. “Obrigado Tiago pela coragem enorme que tiveste em avançar, pelo trabalho que estás a fazer pelo liberalismo e pela IL”, salientou.