Mais de 246 mil eleitores pediram para votar antecipadamente no domingo, uma semana antes das presidenciais de 24 de janeiro.

Quem pode votar?

Qualquer cidadão pode votar antecipadamente sem ter necessidade de justificar por quê, e se tiver feito o pedido entre domingo e quinta-feira, entre 10 e 14 de janeiro, através do ‘site’ www.votoantecipado.mai.gov.pt ou via carta, para o Ministério da Administração Interna.

Se não votar este domingo, é possível fazê-lo no dia 24?

Sim, isso é possível e não precisa de apresentar qualquer justificação.

Quantas pessoas se inscreveram para o voto antecipado?

Foram 246.880 os cidadãos que pediram para votar uma semana antes da data.

Como saber onde votar?

Em alguns casos, a votação é na sede do município, mas depois de o eleitor se inscrever recebe a informação do local de votação por SMS ou correio eletrónico.

Como se vota?

O boletim de voto é o mesmo, claro, mas o acto de votar demorará mais tempo. De acordo com as regras da administração eleitoral, o eleitor recebe, do presidente da mesa, o boletim de voto e dois sobrescritos, um branco e um azul. Depois vai à câmara de voto, sozinho, vota, dobra o boletim em quatro e coloca-o no sobrescrito branco e fecha-o. Em seguida, coloca-o dentro do sobrescrito azul, que é também fechado. Depois, entrega-o ao presidente da mesa, é-lhes colocado uma etiqueta com o nome do eleitor e uma vinheta de segurança de segurança.

Quando for decarregado na mesa de voto do eleitor, só o sobrescrito branco, sem qualquer identificação, é colocado na urna, em 24 de janeiro, garantindo-se o secretismo.

Quais são as recomendações da Direção-Geral da Saúde?

Para ir votar, seja no domingo ou em 24 de janeiro, os eleitores terão de usar máscara e, preferencialmente, levar uma caneta, por uma questão sanitária e de higiene. Se possível, também deve levar álcool gel para desinfectar as mãos. Nas mesas de voto, também haverá canetas e álcool gel para quem não tiver.

É preciso desinfectar as mãos antes de se dirigir à mesa, antes de votar e depois de votar. E os membros das mesas têm que usar máscara e/ou viseira ou óculos de proteção.

É aconselhado que, enquanto se espera para votar, os eleitores respeitem a distância de segurança.

Como é feito o transporte dos boletins para as mesas de voto do eleitor?

Tal como a distribuição dos boletins de voto pelos municípios antes das eleições, também o transporte para as freguesias do eleitor é assegurado pela administração Eleitoral da Secretaria-Geral do MAI, através das forças de segurança pelas forças de segurança.