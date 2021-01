O candidato presidencial Vitorino Silva assinalou esta sexta-feira o final da campanha eleitoral na sua terra-natal, Rans, concelho de Penafiel, onde destacou que nunca teve padrinhos, mas conseguiu concorrer à presidência da República "de igual para igual".

O candidato falava num dos pontos mais altos da localidade, onde nasceu há 49 anos, o local onde disse ter visto o seu pai pela última vez, quando tinha nove anos.

"A campanha não ficava completa se eu não viesse aqui. Eu fiquei sem pai com nove anos de idade e nunca tive um psicólogo. Era aqui que vinha, no fundo, descarregar as baterias. Foi aqui que eu vi o meu pai pela última vez", contou, com a voz embargada.