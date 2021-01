Marcelo Rebelo de Sousa é o vencedor destas eleições presidenciais, segundo a projeção da Pitagórica para a TVI. O atual presidente da República será reeleito com uma votação entre os 56,4% e os 60,4%, ou seja, será proclamado vencedor à primeira volta.

Há cinco anos, nas presidenciais de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tinha vencido com 52% dos votos, ou seja, com mais de 2 milhões e 400 mil votos.

Já em 2011, Cavaco Silva foi reeleito com 52,95% dos votos, o que equivaleu a cerca de 2 milhões e 232 mil votos.

Segundo a projeção da Pitagórica para a TVI, a candidata Ana Gomes e André Ventura podem passar a noite eleitoral em disputa pelo segundo lugar, apesar da candidata socialista ter vantagem. Esta projeção atribui a Ana Gomes uma votação entre o intervalo mínimo de 12,2% o máximo de 16,2% dos votos. O líder do Chega alcança uma votação entre os 9,9% e os 13,9%, o que quer dizer que no encontro entre a projeção mínima e a máxima ainda tudo pode acontecer.

Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal, consegue superar ligeiramente a esquerda nesta projeção ao obter entre 2,3% e 6,3% dos votos, um intervalo de votos muito próximo da candidata do Bloco de Esquerda e do candidato comunista. Marisa Matias alcança nesta projeção entre 2,2% dos votos e, num intervalo máximo, 6,2% da votação. João Ferreira terá entre 2,1% e 6,1% dos votos.

Vitorino Silva surge em último lugar nesta votação, com 0,9% e 4,9% dos boletins de voto.

Conforme avançou a TVI, a abstenção terá um intervalo de 54,5% a 58,5%.

Em resumo, o quadro da projeção Pitagórica para a TVI:

Ficha Técnica

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI com o objetivo de recolher informação sobre o comportamento de voto nas eleições presidenciais de 24 de Janeiro de 2021. O trabalho de campo decorreu no dia 24 de Janeiro de 2021. Foram recolhidas 28.162 simulações de voto em tablet depois dos eleitores terem votado. A amostra foi recolhida de forma aleatória em 29 freguesias (101 assembleias de voto). A Taxa de resposta foi de 65,3% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa bem como todos os resultados foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.