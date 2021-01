O presidente do PSD pronunciou-se sobre os resultados das Eleições Presidenciais. Rui Rio começou por dar os parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa, frisando que o PSD apoiou o atual Presidente ainda antes de ser recandidato ao cargo.

Por outro lado, considerou o Partido Socialista como "o grande derrotado" deste sufrágio, "por falta de comparência".

A marca mais forte destas eleições é seguramente a derrota do Partido Socialista. Se há alguém derrotado é o PS, que numa eleição tão importante como o Presidente da República não se conseguiu rever em nenhum candidato", afirmou Rui Rio.

O "esmagamento claro da Esquerda"

Na mesma ótica, Rui Rio destacou outra "marca fortíssima deste resultado eleitoral": os resultados dos candidatos à esquerda, segundos dados até as 22:20, não ultrapassavam os 20%.

A vitória é do candidato do centro, nem à direita, nem à esquerda. É inequívoco. Apoiámos um candidato moderado de centro".

Sobre o resultado de André Ventura, o presidente do PSD notou que "o candidato da extrema Direita é segundo classificado no Alentejo todo, fica a frente do Partido Comunista e nos Açores fica em terceiro lugar", para concluir que o reforço da votação do Chega "é um fenómeno transversal".