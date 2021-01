O candidato do Chega às Eleições Presidenciais recebe, esta sexta-feira, a líder da União Nacional francesa, ainda antes do arranque da campanha presidencial.

De acordo com a campanha de André Ventura, o candidato encontra-se com Marine Le Pen ao início da tarde desta sexta-feira em Lisboa, para uma conferência de imprensa conjunta. Segue-se uma visita ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, na Avenida da Liberdade.

No sábado, dia 9 de janeiro, Ventura e Le Pen começam o dia com uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e assinalam o encontro com um jantar em Vale de Lobos, no concelho de Sintra.

O partido Chega enviou um pedido de parecer técnico para o jantar de dia 9 à Direção-Geral de Saúde (DGS), que adiantou à TVI24 que "os documentos enviados estão a ser analisados".

Antifascistas preparam manifestação contra Marine Le Pen em Lisboa