Desta vez, os ataques de André Ventura aos seus opositores não passaram "impunes". Durante o comício em Portalegre, André Ventura voltou a recorrer aos insultos pessoais para alguns dos seus concorrentes ao Palácio de Belém, como a socialista Ana Gomes, a bloquista Marisa Matias, o comunista João Ferreira ou o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Marisa Matias foi analisada pelo presidente do Chega como estando a ter "uma performance muito abaixo do que seria expectável, com ar de que todos lhe devem dinheiro e ninguém lhe pagou". Além disso, Ventura frisou ainda "os lábios muito vermelhos" de Marisa, dizendo que a bloquista "não está muito bem em termos de imagem, de performance" e que pinta os lábios "como se fosse uma coisa de brincar".

Ora, a candidata respondeu aos insultos no Twitter, publicando uma fotografia de lábios pintados com a #VermelhoemBelém.

A hashtag em questão rapidamente se tornou um dos assuntos do momento na rede social, com várias figuras da política a demonstrarem o seu apoio a Marisa.

Joana Mortágua, Moisés Ferreira e Fabien Silva fazem parte dos muitos membros do Bloco de Esquerda que aderiram ao movimento.

Também Ana Gomes prometeu alinhar na onda de apoio à concorrente às Presidenciais e cumpriu. A candidata já tinha afirmado esta quinta-feira que os insultos de André Ventura aos seus adversários são “uma demonstração de que a ultradireita não é só mais uma corrente de opinião, como pretende o Presidente da República”.

