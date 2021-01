A onda de apoio a Marisa Matias, depois dos comentários de André Ventura sobre a aparência da candidata, já ultrapassou fronteiras.

O movimento #VermelhoEmBelem chegou ao governo espanhol, com a ministra da igualdade, Irene Montero, a partilhar uma fotografia com o já tão simbólico batom vermelho.

“Te maquillas como una muñeca”, “hablas como una niña”, “eres una histérica”, “estás ahí por acostarte con tu novio”. Al final lo que incomoda es que las mujeres ocupemos el espacio público sin pedir permiso. Adelante @mmatias_. Que viva la lucha de las mujeres #VermelhoEmBelem pic.twitter.com/sQUukeHx73 — Irene Montero (@IreneMontero) January 16, 2021

"Afinal, o que incomoda é que as mulheres ocupem o espaço público sem pedir licença. Força Marisa Matias. Viva a luta das mulheres", escreveu Irene Montero.

Também Pilar del Rio apelou às mulheres e homens para que pintem os lábios em sinal de liberdade: "Vamos encher as redes com fotos de lábios pintados, homens, mulheres de qualquer país ou situação: exigimos liberdade, solidariedade, respeito, um modo de estar na vida em que o pequeno importa e constrói. Relembrando o poema: lado a lado somos muito mais que dois, Marisa", afirmou Pilar del Rio.

A delegada do governo espanhol contra a Violência de Género, Mª Victoria Rosell Aguilar, juntou-se ao movimento, em resposta a Pilar del Rio.

Ainda no país vizinho, oram várias as personalidades das áreas da política, jornalismo e direitos humanos que aderiram à onda de apoio a Marisa Matias.

Desde España, #VermelhoEmBelem. El candidato de la extrema derecha en Portugal ha creído que insultaba a la candidata @mmatias_ por llevar los labios pintados cuando lo que ha hecho es provocar una ola de sororidad. Gracias @delRioPilar por hacérmelo llegar. Uníos 💜 pic.twitter.com/rvqpzC4KMW — María Navarro Sorolla (@mariapuntoes) January 15, 2021

Marisa Matias mostrou-se feliz com a onda de solidariedade gerada e considerou que o insulto que André Ventura “fez às mulheres não diz nada sobre as mulheres, mas diz tudo sobre esse senhor”.

Fico mesmo muito feliz com a onda de solidariedade que se criou, não só em relação a mim, mas em relação a todos as mulheres que ainda hoje têm que ouvir este tipo de comentários", disse a candidata, na sexta-feira.

Recorde-se que a candidata foi analisada pelo presidente do Chega como estando a ter "uma performance muito abaixo do que seria expectável, com ar de que todos lhe devem dinheiro e ninguém lhe pagou". Além disso, Ventura frisou ainda "os lábios muito vermelhos" de Marisa, dizendo que a bloquista "não está muito bem em termos de imagem, de performance" e que pinta os lábios "como se fosse uma coisa de brincar".

