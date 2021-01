Vitorino Silva perdeu na sua freguesia de Rans, concelho de Penafiel, distrito do Porto.

Com todos os votos contados, Marcelo Rebelo de Sousa venceu em Rans, com 44,25% dos votos, mais 20 votos do que Vitorino Silva.

André Ventura foi o terceiro candidato mais votado em Rans, com 6,26% dos votos.

