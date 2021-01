Ana Gomes deslocou-se esta quarta-feira a Santarém, mas não deixou as bandeiras ambientalistas que defende em Lisboa.

Para a candidata, "Santarém é uma região com um potencial extraordinário, se pudermos utilizar bens os fundos europeus que aí vêm" e, dessa forma, ser um vector da transformação para a economia verde.

Ana Gomes falou aos jornalistas, ao final da manhã, após uma reunião com o Presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro e com o Presidente da Assembleia Intermunicipal da Comunidade, Francisco Madelino.

Apesar de realidades distintas, a candidata ressalvou que encontrar estratégias de preservação de recursos "tem muita importância" para a inovação.

Questionada se conseguiu convencer os autarcas com algumas "inovações" na tauromaquia, Ana Gomes avançou ter perguntado, "nessa perspetiva de evolução estratégica para a região" se estariam a contemplar formas de manter as tradições, mas que fossem compatíveis com os direitos dos animais.

Mas terá ficado a candidata desiludida com a resposta? "Acho que é uma área onde há certamente uma evolução a fazer", respondeu.

