Depois de saudar a decisão do Governo em manter as escolas abertas, Ana Gomes afirma agora que, "se a situação está fora de controlo, então será necessário fechar" os estabelecimentos.

Ana Gomes esteve esta terça-feira junto ao mural da candidatura com a presença de Ivan Gonçalves, deputado e membro do grupo de estratégia da candidatura e presidente da concelhia de Almada do PS e de Paulo Pedroso, membro da estrutura nacional da campanha.

A candidata disse ter a informação de dirigentes de escolas "nada alarmistas", que estavam a trabalhar para ter todas as condições de segurança nos estabelecimentos de ensino

Eles acham que a situação está no limite e que vai ser indispensável fechar escolas", afirmou a candidata.

Questionada se concorda com a medida de fechar escolas, Ana Gomes consente, "se de facto os dados dizem que a situação está fora de controlo, então será necessário fazer isso".

A candidata saudou inicialmente a decisão de manter os estabelecimentos abertos, porque viu "divergências entre os próprios especialistas na reunião do Infarmed".

Ana Gomes chamou ainda à atenção para a intervenção cooperativa da Ordem dos Médicos para não limitar a formação de pessoal médico. Facto esse que pode ser essencial para combater a pandemia de covid-19.

A informação que tenho é que a situação está mesmo muito complicada. Os profissionais de saúde estão muito aflitos", disse a candidata

Ana Gomes não descarta interromper campanha

Sobre a possibilidade ter de cancelar a campanha eleitoral, fruto da evolução da pandemia de covid-19, a candidata assegurou que a campanha está " a cumprir todas as regras e que boa parte das ações está a ser online".

Se considerar que é indispensável naturalmente também o farei. Não tenho notícias de que nenhuma das pessoas que estiveram comigo nos últimos dias, em qualquer ação de rua, tenham sido afetados", esclareceu.

Fique a par de tudo o que acontece sobre as Eleições Presidenciais de 2021 com a TVI24.

Pode também acompanhar a campanha eleitoral dos candidatos ao minuto, aqui.