O Presidente da República admitiu este sábado que o pacto de confiança com os portugueses "não funcionou", dado o agravamento da pandemia de covid-19 depois do Natal.

No debate frente a Ana Gomes para as Eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa foi mais assertivo em relação ao agravamento das medidas.

Não há alternativa ao confinamento geral", afirmou o Presidente recandidato.

Sobre as medidas pouco restritivas no Natal, Marcelo sublinhou que ouviu todos partidos sobre esse assunto e todos concordaram com o alívio, "alguns ainda" de forma mais "permissiva".

A decisão teve o efeito que teve. O pacto de confiança com os portugueses não funcionou, assumo a responsabilidade", admitiu.

Já sobre a possibilidade das escolas não fecharem portas num novo confinamento, o Presidente sublinhou que é o "grupo de menor risco", mas que ainda não está decidido que continuem abertas.

O Presidente disse ainda que "a coordenação entre a saúde e a segurança social não correu bem" e falou numa elevação das expectativas em relação à vacinação.

Na resposta à pandemia já disse que assumo a responsabilidade do que correu mal", reiterou Marcelo.

