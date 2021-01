O confronto desta quinta-feira entre André Ventura e Marisa Matias ficou marcado por uma troca de insultos entre os candidatos. Um debate de tal forma aceso que a moderadora admitiu desligar os microfones na última pergunta, no final de uma discussão em que ambos levantaram “casos” tanto de dirigentes do Bloco de Esquerda, como do deputado do Chega, alvo de uma busca pela PJ.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda entrou em posição de ataque e começou por garantir que se fosse eleita Presidente da República não daria posse a um Governo do qual o Chega fizesse parte.

Já André Ventura disse que daria posse a um Governo que envolvesse o Bloco de Esquerda: "Esta é a nossa diferença", afirmou, acusando Marisa de “insanidade anti-democrática”.

E Marisa prosseguiu, acusando Ventura de ser "o único candidato que teve a Polícia Judiciária a fazer buscas no seu gabinete", e exigindo mais explicações sobre isso. O candidato do Chega não respondeu propriamente, mas, a partir daí, pareceu mais preparado para os ataques da adversária. Por exemplo, quando novamente confrontado com as suas faltas no Parlamento, exibiu uma notícia sobre as faltas do Bloco de Esquerda.

Marisa, a "hipócrita"

Confrontado várias vezes por Marisa Matias sobre o porquê de ter tido buscas no gabinete, André Ventura ripostou que Fernando Medina, que é apoiado pelo BE, também teve buscas, "mas não lhe dá jeito dizer".

Deixe a hipocrisia de lado e diga que o BE vai deixar de apoiar Fernando Medina", sugeriu Ventura.

O candidato do Chega lembrou ainda o caso do vereador Ricardo Robles, um crítico do chamado "carrossel da especulação", que pôs à venda um prédio por 5,7 milhões comprado à Segurança Social por 347 mil euros.

Ventura, o "vigarista"

Marisa Matias acusou André Ventura de "não perceber nada disto" e de querer "atacar" os portugueses com impostos.

"Os portugueses sabem que se quiserem destruir o Serviço Nacional de Saúde votam em André Ventura".

A candidata do Bloco disse que o presidente do Chega está "constantemente a mentir ao eleitorado" e não quer que os portugueses conheçam o seu programa. Marisa disse ainda que Ventura era um "vigarista" e "cobarde".

Questionado sobre a taxa de IRS de 15%, que consta no seu programa, André Ventura diz a Marisa Matias: "Não diga disparates. Só tenho pena que não saiba do que está a falar".