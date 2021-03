A Presidência da República tem a partir desta terça-feira um novo sítio oficial na Internet adaptado para múltiplas plataformas - computadores, telemóveis e 'tablets' - com o mesmo endereço, www.presidencia.pt, e os mesmos conteúdos.

A estrutura do 'website', que datava de 2006, foi modernizada, com a preocupação de facilitar o acesso por parte de todos os utilizadores, incluindo pessoas com deficiência. Ao selecionar qualquer texto, são apresentadas as opções de ouvir, traduzir e consultar o dicionário.

Haverá também aplicações para iOS e Android para aceder aos conteúdos.

Os vídeos de intervenções e iniciativas do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, disponíveis neste sítio oficial renovado estão agora todos alojados num canal oficial da Presidência da República no Youtube.

No novo 'website', os vetos e promulgações podem ser mais facilmente consultados, porque a atividade legislativa do Presidente da República é apresentada à parte das restantes mensagens e notas informativas.

O anterior sítio oficial da Presidência da República, lançado no início do primeiro mandato de Aníbal Cavaco Silva, teve algumas melhorias em 2011 e em 2016, quando Marcelo Rebelo de Sousa assumiu a chefia do Estado, mas nunca tinha sido reestruturado.

Reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa vai tomar posse para um segundo mandato de cinco anos como Presidente da República, perante o parlamento.