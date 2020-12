Uma sondagem elaborada pela Pitagórica para a TVI e para o Observador mostra quem são os candidatos às eleições presidenciais com maior notoriedade e com maior grau de rejeição por parte dos eleitores.

Sem grandes surpresas, Marcelo Rebelo de Sousa lidera a tabela, com quase 100% porcento do reconhecimento dos eleitores. Por outro lado, Tino de Rans é o candidato com maior taxa de rejeição entre todos.

Em caso de catástrofe, quem preferem os portugueses?

A sondagem colocou os portugueses participantes perante várias situações hipotéticas: Quem prefeririam ver à frente dos destinos do país se Portugal fosse alvo de um ataque terrorista, se houvesse um terramoto ou se começasse uma terceira guerra mundial? A resposta é sempre a mesma: Marcelo Rebelo de Sousa. panorâmico. Os inquiridos na sondagem Observador/TVI/Pitagórica foram confro

A pergunta era: "Tendo por base os candidatos que se conhece, para cada uma das seguintes situações qual gostaria que fosse o presidente?"

Cenários:

Uma terceira guerra mundial

Ana Gomes - 6%

André Ventura - 8%

Marcelo Rebelo de Sousa - 68%

Marisa Matias - 1%

Outro - 2%

Não sabe/Não Responde - 5%

Nenhum - 10%

Referendo nos Açores para votar a independência de Portugal

Ana Gomes - 7%

André Ventura - 7%

Marcelo Rebelo de Sousa - 63%

Marisa Matias - 2%

Outro - 1%

Não sabe/Não Responde - 5%

Nenhum - 15%

Aprovado o fim da moeda única

Ana Gomes - 8%

André Ventura - 7%

Marcelo Rebelo de Sousa - 60%

Marisa Matias - 5%

Outro - 2%

Não sabe/Não Responde - 5%

Nenhum - 13%

Ataque terrorista

Ana Gomes - 7%

André Ventura - 10%

Marcelo Rebelo de Sousa - 62%

Marisa Matias - 2%

Outro - 2%

Não sabe/Não Responde - 6%

Nenhum - 11%

Uma grave crise económica que obrigasse a uma intervenção do FMI

Ana Gomes - 7%

André Ventura - 6%

Marcelo Rebelo de Sousa - 65%

Marisa Matias - 3%

Outro - 3%

Não sabe/Não Responde - 5%

Nenhum - 11%

Uma fase de crescimento económico muito boa

Ana Gomes - 6%

André Ventura - 6%

Marcelo Rebelo de Sousa - 68%

Marisa Matias - 4%

Outro - 3%

Não sabe/Não Responde - 4%

Nenhum - 9%

Um terramoto grave