Na última sondagem da Pitagórica para a TVI e o Observador, Ana Gomes e André Ventura surgiram empatados no segundo lugar com 11,4% das intenções de voto. Ora, uma semana depois, o candidato apoiado pelo Chega conseguiu ultrapassar a adversária, ainda que com uma margem curta, e alcançar o segundo lugar com 11%. Ana Gomes conta agora com 10,8%.

Quantos aos restantes candidatos, Marcelo Rebelo de Sousa perde terreno, mas continua a ganhar à primeira volta 66,7% dos votos, menos um ponto percentual (p.p) que na semana passada, Marisa Matias também desce 0,3 p.p fixando-se agora nos 4%. No sentido contrário está João Ferreira que subiu para 3,2% (+0,6 p.p) e Tiago Mayan Gonçalves com 2,3% (+0,2 p.p).

Destaque para o crescimento de Vitorino Silva que registou a maior subida da semana, com 2,1% (+1,7 p.p).

Notoriedade

A esmagadora maioria dos portugueses conhece Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura, Marisa Matias, Ana Gomes e Vitorino Silva enquanto candidatos à Presidência da República. O mesmo já não acontece com o liberal Tiago Mayan Gonçalves e o comunista João Ferreira.

Ainda assim, Mayan Gonçalves foi o candidato que mais subiu no espaço de uma semana, com mais 10,3 p.p. Destacando-se também a subida de Vitorino Silva e João Ferreira, amos com mais 6,2 p.p. Dos restantes candidatos, todos aumentaram o seu nível de notoriedade à exceção de Marcelo Rebelo de Sousa, que perdeu 0,2 p.p.

Apesar de ter sido ultrapassada esta semana por André Ventura, Ana Gomes continua a ser a candidata preferida ao segundo lugar 46%, seguindo-se o deputado do Chega com 24% e Marisa Matias com 7%.

A maioria dos portugueses acredita que as eleições presidenciais vão ser resolvidas à primeira volta. Para sermos mais específicos, apenas um em cada 10 entrevistados acredita que vão existir duas voltas.

Entrevistas e debates

De acordo com a sondagem da Pitagórica para a TVI e o Observador, quase metade dos inquiridos (45%) já viu alguma entrevista ou debate com Marcelo Rebelo de Sousa. Quase 30% admite vir a ver e 25% não têm intenções de o fazer.

No sentido contrário, a maiorias dos entrevistados não viu nem considera ver uma entrevista e/ou debate dos candidatos João Ferreira, Vitorino Silva e Tiago Mayan Gonçalves.

Ficha técnica

A sondagem foi feita pela Pitagórica para a TVI e jornal Observador entre os dias 29 e 30 de Dezembro de 2020 e os dias 2 e 3 e de 7 a 10 de Janeiro 2021. Com 629 entrevistas telefónicas, com um grau de confiança de 95,5%, para uma margem de erro máxima de 4%.

A Ficha técnica completa desta sondagem, bem como todos os resultados, foram disponibilizados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará oportunamente para consulta online.