André Ventura foi este sábado reeleito presidente do Chega. Com 94,79% dos votos, Ventura afirmou que a "votação não deixa margem de dúvidas".

Recorde-se que as eleições diretas para a presidência do Chega decorreram hoje, com Ventura a pedir que se afastem “de vez apelos de moderação”, e o seu adversário, Carlos Natal, a procurar mostrar o “descontentamento” no partido.

Esta foi a primeira vez que Ventura teve um concorrente nas eleições para a presidência do partido.

As eleições diretas decorreram depois de André Ventura se ter demitido, a 01 de outubro da liderança do partido, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que considerou que as alterações estatutárias introduzidas pelo Chega no Congresso de Évora, em setembro de 2020, foram ilegais.