O mais recente eleito presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, cumpriu esta segunda-feira a primeira promessa da campanha, ao almoçar com os trabalhadores da autarquia responsáveis pela higiene urbana, no refeitório municipal do polo dos Olivais, em Lisboa.

"Estou muito contente. Serão este e outros gestos que terei", começou por dizer, em declarações aos jornalistas, explicando que não é um gesto muito relevante, mas sim "uma promessa" que tinha feito na sexta-feira.

Sou o presidente da câmara que disse sempre que estaria ao lado dos mais frágeis. É isso que quero fazer, é essa a minha missão", reafirmou no dia seguinte a ser eleito.

Questionado pelos jornalistas sobre as restantes forças políticas, Moedas confessou contar com todos.

Conto com todos os partidos e vereadores. Temos de deixar a política da fricção e passarmos à política da construção de soluções", defendeu.

Moedas concluiu dizendo que uma das suas prioridades será o "acesso à saúde para os lisboetas com mais 65 anos e carenciados".