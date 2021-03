O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu à reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, a última que se realiza antes de terminar o seu primeiro mandato, e na qual esteve em foco a questão dos fogos florestais. "Em matéria florestal é fundamental que haja uma solidariedade institucional", disse o Presidente aos jornalistas no final da reunião, justificando a sua presença. "Esta é uma matéria de interesse nacional."

"Todos nos recordamos da tragédia de 2017" e, mesmo antes disso "o flagelo dos incêndios florestais periodicamente fustigou milhares de portugueses", disse o Presidente, recordando o incêndio em Pedrógao Grande, no qual morreram 66 pessoas. Por isso, é necessário "combater mas também prevenir os incêndios, intervir sobre o território com uma estratégia que envolva todos os ministérios e a administração local", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Também o primeiro-ministro António Costa explicou que fez questão de "sinalizar a excelente cooperação institucional que vivemos nestes cinco anos" convidando o Presidente para este Conselho de Ministros, tal como há cinco anos tinha feito quando Cavaco Silva terminou o seu mandato.

"Aquilo que mais marcou o que temos vindo a fazer desde 2017 para cá foi ter deslocalizado o tema da floresta do flagelo do fogo para aquilo que são as suas causas mais profundas", nomeadamente em três áreas: ordenamento do território e da paisagem, desertificação do interior e desvalorização da floresta. "Temos que agir nos elementos estruturais", disse.

Aquilo que de mais importante foi aprovado neste Conselho de Ministros tem a ver com ordenamento do território, gestão integrada do espaço rural, organização da proteção civil e reforço dos meios de combate aos incêndios", anunciou Costa.

No entanto, o primeiro-ministro sublinha que "estes são processos longos". "Em 2017 pagámos com um preço brutal com vidas humanas toda a reforma da floresta que ficou por fazer", lembrou.

"De então para cá diminuímos para metade o número de incêndios e de área ardida, mas isso não nos pode fazer esquecer do que é essencial", disse. "Este é um combate permanente. O tempo corre contra nós, as alterações climáticas vão sistematicamente agravar o risco de incêndios."

"Tenho a certeza que o senhor Presidente da República, no novo mandato que inicia na próxima terça-feira, é o garante de, para além desta legislatura, assegurar a continuidade da aposta estratégica do país" na reforma da floresta, declarou o líder do executivo no seu breve discurso.

"Este percurso tem de prosseguir para além do mandato deste Governo e nada melhor do que deixar nas mãos do Presidente da República a garantia da continuidade deste combate. Um combate que até perdurará para além do mandato de cinco anos que [Marcelo Rebelo de Sousa] iniciará na próxima semana", disse, numa alusão ao facto de o plano do executivo para o reordenamento do espaço florestal ter como horizonte 2030.

No final da conferência de imprensa, António Costa ofereceu um bonsai a Marcelo Rebelo de Sousa como sinal de uma floresta resiliente.