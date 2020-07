O Presidente da República concordou esta quarta-feira que Portugal deve evitar um novo confinamento por causa da Covid-19 no outono e inverno, mas advertiu que até lá não se pode descuidar o atual surto.

"Nós ainda não acabámos de viver um surto pandémico. É verdade que já se fala no próximo surto, mas ainda não saímos do atual. É bom que isso fique claro, que isto às vezes também é muito português: estamos a falar no segundo surto e ainda estamos no primeiro, ainda estamos com mais de 300 contaminados por dia no primeiro", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.