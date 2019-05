O Presidente da República realçou, esta segunda-feira, que "há dois terços dos portugueses que são pró-europeus", referindo-se aos votos obtidos por forças como PS, PSD, CDS-PP, Aliança e Iniciativa Liberal nas eleições deste domingo para o Parlamento Europeu.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na 6.ª edição das Conferências do Estoril, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, numa cerimónia em que trocou elogios com a sua homóloga croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, que lhe disse que "os portugueses têm um presidente fantástico".

Sobre os resultados das eleições europeias, o chefe de Estado defendeu que em Portugal se confirmou que "há dois terços dos portugueses que são pró-europeus, e isso se confirmou ontem novamente" e que, apesar de tudo, este é "um dia positivo para a Europa".

Questionado à saída, pela agência Lusa, sobre que forças políticas inclui nessa "maioria clara pró-europeia", que já tinha destacado no seu primeiro comentário às eleições de domingo, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que estava a somar os votos obtidos por PS, PSD, CDS-PP e pelos recém-criados Aliança e Iniciativa Liberal, pelo menos.

Segundo o Presidente da República, este é "um dia positivo para a Europa", também porque "no Parlamento Europeu continua a haver uma maioria clara de pró-europeus", mas "sobretudo porque, mesmo os que não são entusiásticos pró-europeus, têm lugar no Parlamento Europeu, e isso é democracia".