O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou esta sexta-feira a Lei de Bases da Saúde, aprovada no Parlamento a 19 de julho.

Embora tenha dado luz verde ao documento, o chefe de Estado lamentou que o PSD não esteja de acordo com o mesmo.

O presente diploma não corresponde, na sua votação, ao considerado ideal, nomeadamente por dela excluir o partido com maior representação parlamentar. Mas, ao invés, preenche o critério substancial determinante da decisão presidencial: o não comprometer, em nenhum sentido, as escolhas futuras do legislador, dentro do quadro definido pela Constituição”, lê-se na nota.

A nota relembra que a Constituição prevê que o Estado tenha um papel principal no domínio da Saúde, através do Serviço Nacional de Saúde.

Relembrando a questão das parcerias público-privadas (PPP), o comunicado lembra que "nada na Constituição impõe ou proíbe ao Estado, ou seja, ao Serviço Nacional de Saúde, que celebre acordos supletivos e temporários com o setor social e com o setor privado, para a prestação de cuidados de saúde que lhe deveriam caber".

A questão das PPP foi uma das grandes ameaças à Lei de Bases da Saúde agora promulgada. Passada com os votos da maioria parlamentar de esquerda, este documento colocou o executivo de António Costa em risco.