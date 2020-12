Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na segunda-feira no Jornal das 8 da TVI, onde vai ser entrevistado no Jornal das 8, no âmbito da sua recandidatura à Presidência da República.

Esta que vai ser a quinta e última entrevista aos candidatos a Belém, depois de André Ventura (Chega), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), João Ferreira (PCP) e Marisa Matias (Bloco de Esquerda).

Há precisamente duas semanas, Marcelo confirmou a recandidatura a Belém, dizendo que não iria sair a meio "de uma caminhada exigente e penosa".

Uma sondagem elaborada pela Pitagórica para a TVI e para o Observador mostra que o Presidente da República é, de longe, o candidato com maior notoriedade.

O critério definido pela TVI abrange candidatos com apoio parlamentar declarado ou que reúnam apoios no parlamento.