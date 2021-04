O embaixador cabo-verdiano em Lisboa afirmou este domingo que a visita do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a Cabo Verde em maio, anunciada recentemente, será “um bom momento” que realçará a “importância estratégica da cooperação” entre os dois países.

Trata-se de uma visita importante, na sequência também de outras visitas já feitas pelo senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa. Vai ocorrer também depois das eleições legislativas e, muito provavelmente, depois da instalação dos novos órgãos da Assembleia Nacional e, portanto, do governo”, afirmou Eurico Correia Monteiro, questionado pela Lusa a propósito do anúncio, na quinta-feira, da visita do chefe de Estado português.