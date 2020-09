O antigo candidato presidencial Paulo de Morais acusou esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de ser o “principal cúmplice” com o fenómeno da corrupção no país, porque “pecou pela inação” durante o mandato.

Marcelo Rebelo de Sousa tem sido o principal cúmplice do crescimento desta corrupção, porque nada fez, e competia-lhe, enquanto Presidente da República, exigir uma estratégia global de combate à corrupção, que nunca existiu”, disse Paulo de Morais, à margem da apresentação do seu livro “O Pequeno Livro Negro da Corrupção”, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.