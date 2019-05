O primeiro-ministro António Costa vai ser entrevistado esta segunda-feira no Jornal das 8, editado, como é habitual todas as semanas, por Miguel Sousa Tavares.

No meio da crise política em que o primeiro-ministro ameaçou que se demitia, Costa virá dar explicações, na TVI, em direto, no Jornal das 8.

De relembrar que a ameaça do chefe do Executivo surgiu na sequência da lei dos professores.

Caso fosse aprovado o diploma que obriga à contabilização do tempo integral de serviço dos professores, teria início uma crise que põe em risco o entendimento parlamentar que o PS tem com Bloco de Esquerda e PCP.

O parlamento aprovou na quinta-feira, na especialidade, uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar pelos professores são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.