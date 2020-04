O primeiro-ministro considerou esta quinta-feira "absolutamente imprescindível" a renovação do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias para combater a pandemia de Covid-19, advertindo que o contrário seria dar "um sinal errado" quando existem riscos acrescidos.

Esta advertência foi deixada por António Costa no encerramento do debate parlamentar sobre o projeto de decreto presidencial que prolonga até 17 o estado de emergência em Portugal.

Se há quinze dias era necessário decretar o estado de emergência, hoje é absolutamente imprescindível renová-lo. Não porque tenha sido por causa do estado de emergência que os portugueses demonstraram uma notável disciplina na autolimitação na sua capacidade de circulação, e não porque ao longo destes 15 dias não tenham acatado aquilo que são as limitações impostas - houve apenas 22 violações de confinamento e 11 violações da ordem de encerramento de estabelecimento", disse.

Para o primeiro-ministro, não renovar esta quinta-feira o estado de emergência "seria dar a mensagem errada quando há 15 dias se considerou essencial que o estado de emergência fosse decretado".

Seria dar a entender que aquilo que há 15 dias era necessário, hoje deixou de o ser. Ora, não é verdade. Continua a ser até mais necessário. Conforme o tempo vai decorrendo o risco vai aumentando, desde logo do risco da própria fadiga da autocontenção", justificou.

De acordo com a tese defendida pelo primeiro-ministro, o tempo de confinamento ao nível da circulação "vai aumentando a dor dos sacrifícios que são impostos às famílias, às empresas e aos portugueses em geral".

Na próxima quinzena vamos viver períodos de risco muito acrescidos, como é o período da Páscoa. Sabemos todos que depois do túnel haverá luz, mas ainda é cedo para qualquer um de nós poder antever a luz ao fundo do túnel. É por isso o momento de prosseguir com determinação e disciplina aquilo que iniciaram os portugueses", acrescentou.

A Assembleia da República aprovou, esta quinta-feira, o decreto de Marcelo Rebelo de Sousa que previa a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, ou seja, até dia 17 de abril.

Costa recebe partidos antes da decisão sobre terceiro período do ano letivo

O primeiro-ministro anunciou que na próxima quarta-feira receberá delegações dos partidos com representação parlamentar, na véspera de tomar uma decisão sobre a forma como vai decorrer o terceiro período do ano letivo.

Perante os deputados, António Costa referiu que na próxima semana será tomada a decisão sobre como vai prosseguir o ano letivo, estando já prevista para 7 de abril, terça-feira, uma nova reunião (a terceira) entre titulares de órgãos de soberania, líderes partidários e parceiros sociais com técnicos epidemiologistas que trabalham com a Direção Geral de Saúde no Infarmed.

"Solicitámos-lhes que, desta vez, se possam focar especificamente sobre a avaliação que fazem do risco de abertura das escolas, seja na data normal de reinício do terceiro período, seja em outras fases, seja ainda para todos os anos ou faseadamente", referiu.

De acordo com Costa, ainda nesse dia 7 de abril, pela tarde, o Ministério da Educação procederá à audição do Conselho de Escolas e reunirá o Conselho Nacional de Educação.

No dia 8, na quarta-feira, eu próprio procederei à audição dos diferentes partidos representados na Assembleia da República, de forma a que no dia seguinte, tal como prometemos às famílias portuguesas, aos nossos estudantes e a todas as comunidades educativas, possamos dar uma resposta sobre como vai continuar este ano letivo", afirmou o líder do executivo.

O primeiro-ministro salientou que a linha de "máxima contenção e mínimo de perturbação" tem marcado a conduta do Governo desde o princípio da atual crise sanitária.

Deve ser essa a linha que nos guia para continuarmos a definir com critério como deve prosseguir o presente ano letivo", acrescentou.