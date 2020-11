Portugal entra esta segunda-feira, dia 9 de novembro, num novo estado de emergência, medida aprovada para dar ao Governo meios para conter a pandemia de covid-19. No primeiro dia do novo regime, o primeiro-ministro, António Costa, estará no Jornal das 8, onde vai ser entrevistado por Miguel Sousa Tavares.

Com os números de infetados e óbitos a crescerem em flecha, quais as medidas previstas caso não seja possível conter a pandemia?

Estará em causa o Natal?

Esta e outras perguntas serão respondidas pelo primeiro-ministro em exclusivo no Jornal das 8 da próxima segunda-feira.