O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, revelou ter recebido esta sexta-feria “clarificações” da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sobre a designação do magistrado José Guerra para a Procuradoria Europeia, mas apontou que cabe ao Conselho verificar eventuais “irregularidades”.

A terminar a publicação, o comissário belga reitera o empenhamento em “tornar a Procuradoria Europeia operacional o mais rapidamente possível”.

In a phone call,🇵🇹Minister Van Dunem provided me with clarifications regarding the appointment of the PT Prosecutor to @EUProsecutor. It is for the Council to verify if there were any irregularities in the selection process. We remain committed to make the EPPO operational ASAP.