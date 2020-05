O primeiro-ministro e o ministro das Finanças estiveram reunidos, na noite desta quarta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Ao que a TVI apurou, António Costa e Mário Centeno estiveram a preparar a apresentação do o Programa de Estabilidade esta quinta-feira no Parlamento.

O encontro acontece depois da polémica transferência de 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução destinado à recapitalização do Novo Banco.

Esta quarta-feira, na Comissão de Orçamento e Finanças, que decorreu no Parlamento, Mário Centeno garantiu que a transferência não foi feita à revelia do primeiro-ministro.

Na semana passada, na Assembleia da República, durante o debate quinzenal, António Costa disse à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que não haveria transferências para o fundo de resolução, tendo em vista a recapitalização do Novo Banco, até que a auditoria àquela instituição bancária estivesse concluída.

No dia seguinte, sexta-feira, no Porto, António Costa afirmou aos jornalistas que o Ministério das Finanças não o informara de que essa transferência tinha sido efetuada na véspera, o que o levou a pedir desculpas à coordenadora do Bloco de Esquerda pela informação errada que lhe tinha transmitido.

Perante este caso, em entrevista à TSF, o ministro de Estado e das Finanças assumiu que houve uma falha de comunicação no Governo.

Não, não foi à revelia, não há nenhuma decisão do Governo que não passe por uma decisão conjunta do Conselho de Ministros", disse o ministro de Estado e das Finanças, numa audição regimental da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento.

Mário Centeno afirmou ainda que "não há transferências nem empréstimos feitos à revelia de ninguém", adiantando que "a ficha de apoio ao senhor primeiro-ministro chegou com um par de horas de atraso, e o senhor primeiro-ministro, quando deu a resposta que deu, não tinha à frente dele a informação atualizada".

Também hoje, no final de uma visita à Autoeuropa, em Palmela, o Presidente da República considerou que o primeiro-ministro "esteve muito bem" ao remeter nova transferência para o Novo Banco para depois de se conhecerem as conclusões da auditoria que abrange o período 2000-2018.

Durante a tarde, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que o ministro das Finanças não tinha condições para continuar no Governo.