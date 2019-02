O líder parlamentar do PS, Carlos César, insurgiu-se, esta quinta-feira, contra a greve dos enfermeiros, considerando-a injustificada e injusta na sua forma e "sem coração", porque é dirigida e penalizadora para os utentes dos serviços de saúde.

O nosso entendimento é que estamos perante uma greve injustificada, injusta na sua forma e dirigida aos doentes. É uma greve sem coração", declarou Carlos César no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia da República, em Lisboa.

O líder da bancada socialista considerou que "há muito boas razões para que, de um diálogo frutuoso e de um empenhamento maior, sobretudo da componente sindical, se chegue rapidamente a um acordo que deixe de penalizar as pessoas da forma como têm sido penalizadas".

Interrogado sobre se o recurso do Governo à requisição civil representou um "tiro no pé" ao extremar posições face aos sindicatos dos enfermeiros, o presidente do Grupo Parlamentar do PS salientou que, até ao momento, "não há qualquer decisão" por parte das instâncias judiciais.