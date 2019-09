António Costa foi andar de transportes públicos - primeiro de autocarro, depois de comboio - para mostrar como o investimento nesta área “é compensador do ponto de vista ambiental, económico e social”. O secretário-geral socialista passou a manhã desta terça-feira em Setúbal, entre o Barreiro e Almada, para fazer notar o impacto de uma das principais medidas do seu Governo: a redução do custo dos passes dos transportes. Olhando para o futuro, o líder do PS defendeu a "mudança do paradigma da mobilidade" como fator decisivo no combate às alterações climáticas. E quanto à crispação com Catarina Martins, essa é uma polémica que diz não querer alimentar.

Faltavam cerca de quinze minutos para as 9:00 quando o secretário-geral socialista chegou à rua da Câmara Municipal do Barreiro para apanhar o autocarro número 6, em direção à estação de comboios de Coina. Costa, que se fez acompanhar da secretária-geral adjunta do PS e cabeça de lista por Setúbal, Ana Catarina Mendes, ainda teve tempo de se dirigir a um café, perto da paragem, para cumprimentar alguns populares.

Poucos minutos depois chegava o autocarro. Novo e moderno, é um dos veículos que integra a renovação da frota do município. No total, o Barreiro terá 60 novos autocarros, sendo que metade está já em funcionamento. A renovação das frotas dos autocarros é, de resto, uma medida que se aplica a todo o país, num total de 700 novos veículos, como fez questão de sublinhar, em declarações aos jornalistas.

Chegado à estação de comboios de Coina, era tempo de apanhar um novo transporte: desta vez um comboio, também ele novinho em folha – um dos 19 novos comboios da Fertagus, que entraram recentemente em funcionamento. O destino era a estação do Pragal, onde o esperavam algumas dezenas de apoiantes, incluindo membros da "jota" socialista.

Neste percurso entre autocarro, comboio e as diferentes estações, o secretário-geral do PS mostrou-se sempre muito comunicativo com os populares que ia encontrando, distribuindo cumprimentos e até posando para algumas fotografias.

"É o senhor primeiro-ministro!", exclamou uma funcionária de um café, já na estação do Pragal, que depressa chamou as colegas. As mulheres não hesitaram: saíram de detrás do balcão, juntaram-se à volta de Costa e convidaram-no para tomar café. E o líder socialista ali ficou, durante alguns minutos, a tomar café e a conversar animadamente com as populares, que até prometeram ajudá-lo na campanha: "Vamos ajudar. Vou apanhar o comboio logo e você vai ver!". O aparato de câmaras e jornalistas surpreendia quem por ali passava.

A viagem tinha terminado, os ponteiros do relógio marcavam para lá das 10:00. Com esta ação de campanha, que contou também com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, dos secretários de Estado Ricardo Mourinho Félix e António Mendes e da autarca socialista de Almada, Inês de Medeiros, Costa quis mostrar o impacto de uma das principais medidas do seu Governo: a redução no preço dos passes.

Uma medida que, para o secretário-geral socialista, tem um “significado social enorme” e que permitiu “alterar profundamente as relações sociais entre os concelhos”, dando como exemplo o caso de um popular que encontrou no autocarro.

Um dos senhores que vinha no autocarro que apanhámos no Barreiro já vinha desde o Lavradio e tem os pais aqui em Almada. Anteriormente, por causa do custo dos passes, ia de barco até Lisboa e até à Praça de Espanha e depois apanhava a camioneta para voltar para trás, para chegar a Almada. E hoje felizmente pode apanhar o autocarro até Coina, chega aqui até ao Pragal e depois apanha o Metro Sul do Tejo. Esta transformação é uma transformação que vai mudar o rendimento das famílias, mas também a dinâmica intermodal.”

Por outro lado, o líder socialista lembrou o impacto desta iniciativa do ponto de vista ambiental, defendendo que, no futuro, “é fundamental mudar o paradigma da mobilidade, que é responsável por 25% das emissões anuais”.

Só com esta medida aumentámos em 30% o número de utilizadores do transporte coletivo. Sabemos bem que para travar até à década de 30 as alterações climáticas, precisamos de reduzir em 40% as emissões do setor dos transportes.”

Transportes à parte, e questionado pelos jornalistas sobre a crispação com Catarina Martins, que subiu de tom esta segunda-feira no debate entre os seis líderes partidários com assento parlamentar, Costa disse que não quer alimentar mais a "polémica" porque "a fase dos debates acabou" e "agora a campanha concentra-se no diálogo direto com os portugueses".

E para os portugueses, deixou uma mensagem: "As pessoas é que dizem como é que vamos governar. Quem deseja um governo do PS vota no PS. Quem não quer um governo do PS tem 'ene' de oportunidades para votar desde o PSD que é a alternativa mais natural".