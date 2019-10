António Costa considera que os resultados eleitorais mostram que "os portugueses gostaram da geringonça" e diz que vai procurar renovar a solução política atual junto dos seus "parceiros parlamentares".

O secretário-geral socialista afirmou, este domingo, que "o PS vai empenhar-se, como é seu dever" em encontrar "condições de estabilidade" para governar nos próximos quatro anos. Por isso, o partido vai procurar renovar a "solução política atual".

Vamos procurar junto dos nossos parceiros parlamentares renovar a solução politica" que os portugueses querem que continue, afirmou António Costa.

No Hotel Altis, em Lisboa, o líder do PS sublinhou que "é desejável renovar esta solução" política, mas, questionado pelos jornalistas, depois de o PCP ter dado a entender que não estaria disponível para um novo acordo, advertiu que isso "não depende só" dos socialistas.

Se não houver vontade de todos os parceiros na continuidade dessa solução devemos respeitar essa decisão", vincou.

No seu discurso, Costa disse que o PS vai repetir também "os contactos" que já estabeleceu há quatro anos com o PAN, afirmando que "há agora condições que não houve então para um acordo político", e que vai entrar também em contacto com o Livre, que elegeu um deputado para o Parlamento.

O secretário-geral socialista, que foi recebido em festa numa sala lotada do Hotel Altis, em Lisboa, destacou que os resultados destas legislativas têm quatro indicadores: reforçam a posição política do PS, dão uma "derrota histórica à direita", consolidam a posição dos partidos que apoiaram a atual solução política e dão um reforço politicamente relevante ao PAN.