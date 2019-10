A imprensa internacional destaca a vitória “agridoce” do PS, sem maioria absoluta, nas eleições legislativas deste domingo em Portugal, com o espanhol El Pais a falar em “descalabro da direita”.

Há vitórias com sabor agridoce, como a que o socialista António Costa assinou hoje. Ele repetirá o seu mandato em Portugal, mas a maioria absoluta escapou das suas mãos após uma votação que muda a relação de forças na política portuguesa”, escreve a agência de notícias espanhola EFE.

Para o El País, os socialistas “ganharam com clareza” umas eleições que foram “um referendo à gestão” de António Costa dos últimos anos.

Vitória, sim; maioria absoluta, não”, lê-se no El Pais, que destaca também “o descalabro da direita”, que “provocou a demissão da presidente do CDS, Assunção Cristas”.

O jornal de referência em Espanha sublinha que o PS fica “perto da maioria absoluta e pode governar com o apoio de apenas um dos seus aliados” da legislatura anterior, BE ou PCP.

O El Mundo titula na primeira página que “O socialista Costa vence em Portugal mas terá de chegar a acordos”, depois de “não conseguir a maioria absoluta que desejava para se libertar dos seus aliados de extrema-esquerda”. Fala em "vitória amarga", uma vez que ficou a “pouquíssimos pontos da tão desejada maioria absoluta”.

O correspondente em Lisboa do diário escreve um segundo artigo para realçar “o triunfo de um animal político astuto e irascível”, António Costa, que “conseguiu reduzir o défice e uma tímida recuperação da economia” com uma governação “pragmática”, sem estar “limitado por um compromisso com as ideias de extrema-esquerda”.

A abstenção alcançou um recorde de 49% nestas eleições legislativas e serve para confirmar a tendência observada no país vizinho desde a Revolução dos Cravos: a cada nomeação eleitoral, aumenta o número de eleitores que optam por não ir às urnas”, escreve ainda o mesmo jornal espanhol.

Por seu lado, o ABC destaca a “Abstenção record em Portugal, numas eleições que ganha Costa sem maioria absoluta”, sublinhando a “apatia” dos quase 11 milhões de eleitores convocados.

O jornalista também considera que a “fragmentação não beneficiou em nada a direita, que não soube” aproveitar o facto de Rui Rio ter conseguido “superar” António Costa num debate televisivo.

O La Razón também sublinha que “Os socialistas revalidam a maioria depois de uma abstenção recorde”, com António Costa a “roçar” a maioria absoluta e a poder governar a partir de agora com apenas um dos seus aliados de esquerda.

O diário catalão La Vanguardia sublinha que “Costa consolida-se em Portugal com uma vitória muito clara” em que o líder socialista se “perfila” como o próximo primeiro-ministro do país, depois do aumento de votos no seu partido e o “colapso” da direita.

Numa página interior, o jornal explica que os socialistas “superam” a soma de votos da direita e António Costa poderá agora governar “com o apoio do BE, mas sem os comunistas”.

A imprensa francesa apelida António Costa de “bom estratega”, tendo conseguido “virar a página da austeridade desde 2015 sem renunciar à rigorosa disciplina orçamental”, vindo a ganhar sondagens há vários meses.

Os britânicos The Guardian e o económico Financial Times destacam igualmente a vitória socialista sem maioria absoluta, sublinhando que este resultado “contraria uma tendência europeia” para rejeitar partidos de centro-esquerda.

Também o jornal alemão Suddeutsche Zeitung destaca a vitória do PS de António Costa “no antigo país da crise do euro”.

Nas eleições realizadas no domingo em Portugal, numa altura em que faltam apenas contar os votos dos círculos da Europa e de Fora da Europa, o PS registava 36,7% dos votos (106 deputados eleitos), o PSD 27,9% (77), o BE 9,7% (19), o PCP/PEV 6,5% (12), o CDS/PP 4,3% (5), o PAN 3,3% (4).

O Chega, Iniciativa Liberal e Livre garantiam um deputado, cada, na próxima legislatura, com, respetivamente, 1,3%, 1,3% e 1,1% dos votos.