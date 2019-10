No dia seis de outubro de 1999, foi no silêncio da noite que se calou a voz do Fado, a voz de Amália.

O falecimento da fadista levou a que todos os partidos interrompessem a campanha para as eleições legislativas.

O Primeiro-Ministro, António Guterres, declarou três dias de luto nacional. Como figura notável, o país parou para assistir ao funeral de Amália Rodrigues, na Basílica da Estrela.

A ida às urnas aconteceu a dez de outubro. O PS ganhou as eleições e António Guterres foi reeleito Primeiro-Ministro. Já o Bloco de Esquerda sentou-se pela primeira vez no hemiciclo.