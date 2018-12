O deputado Paulo Trigo Pereira, eleito como independente nas listas do PS vai abandonar a bancada socialista, tornando-se deputado independente. A decisão já foi comunicada a António Costa, Carlos César e Ferro Rodrigues.

Ao que a TVI apurou, o incómodo do deputado junto do grupo parlamentar não é de agora, mas agravou-se durante o processo de discussão do Orçamento do Estado na especialidade.

Paulo Trigo Pereira, que era até agora vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, não teve margem para apresentar propostas para o Orçamento e, em 20 matérias, respeitou a disciplina de voto, mas deixou expressas divergências com a orientação do PS, através de declarações de voto. O IVA das touradas e a contagem do tempo de serviço dos professores foram algumas delas

O professor universitário Paulo Trigo Pereira integra a bancada socialista desde as eleições legislativas de 2015. Paulo Trigo Pereira, 59 anos, estava integrado no grupo parlamentar do PS como deputado independente e era o parlamentar que mais vezes votou desalinhado das posições oficiais da direção da bancada. O especialista em Economia e professor catedrático foi eleito nas legislativas de 2015 pelo círculo eleitoral de Setúbal.