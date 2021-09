O diretor da campanha da coligação Juntos Somos Coimbra reclamou hoje vitória por maioria absoluta da Câmara Municipal de Coimbra, que era liderada pelo PS desde 2013.

Com toda a certeza, podemos dizer que ganhámos estas eleições com uma maioria absoluta, o que era fundamental para dar a volta a Coimbra”, afirmou o diretor da campanha do Juntos Somos Coimbra, António Maló de Abreu, acompanhado de gritos de “vitória” na sala de uma unidade hoteleira da cidade, em que a coligação PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança acompanha os resultados.