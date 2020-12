O presidente do PSD defendeu esta quarta-feira que o Ministério Público deve investigar a matança "miserável" de 540 animais, na Azambuja, e averiguar se há alguma ligação entre o sucedido e a intenção de construir uma central fotovoltaica naquele local.

Eu acho que a medida mais importante, e penso que já foi pedido isso, é uma investigação do Ministério Público [MP]. Acho que é absolutamente miserável aquilo que aconteceu ali, ainda por cima as pessoas viram as fotografias que mostram os animais todos no meio do chão, ainda choca mais a sociedade do que aquilo que chocaria se se soubesse que aconteceu, mas não houvesse fotografias. Choca qualquer um, é uma barbárie", afirmou Rui Rio.