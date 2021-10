A direção do PSD vai propor a realização de eleições internas, para escolher o próximo presidente do partido, no dia 4 de dezembro, confirmou a TVI. Caso haja segunda volta, esta realizar-se-á uma semana depois, ou seja, dia 11.

Estas datas vão ser votadas, esta quinta-feira, pelas 21:00 horas, no Conselho Nacional do PSD, em Lisboa.

A direção de Rui Rio propõe ainda a realização do Congresso em janeiro, entre os dias 14 e 16.