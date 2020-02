A moção de estratégia global do presidente do PSD, Rui Rio, foi hoje aprovada pelo 38.º Congresso do partido por “maioria clara”, tal como todas as propostas temáticas.

Todas as moções foram votadas de braço no ar, não havendo uma contabilização exata dos votos.

Na moção de Rui Rio, “Portugal ao Centro”, registaram-se poucos votos contra e algumas abstenções.

Tal como há dois anos, todas as propostas temáticas - que não têm um efeito vinculativo - foram aprovadas pelo Congresso, incluindo a que propõe um referendo à eutanásia ou a que defende a introdução de primárias para a eleição do líder do PSD.

No último Congresso, a moção de Rui Rio tinha sido aprovada por unanimidade.

A atual moção do presidente do PSD defende que o partido estará “a partir de 2021 em condições reforçadas para governar Portugal”, num texto omisso sobre eleições presidenciais.

Na moção “Portugal ao Centro”, Rui Rio estabelece como prioridade as eleições autárquicas de 2021, lembrando as perdas registadas pelo partido em 2013 e 2017.

“É urgente inverter essa tendência, mas é também indispensável reconhecer que não se ganha em ano e meio o que se perdeu em década e meia”, alerta, defendendo uma “recuperação firme e sustentada” e baseada em apoio a recandidaturas vencedoras e boas escolhas nos municípios onde o partido ficou próximo de ganhar.

Já nas moções temáticas constam propostas tão variadas como a discussão da felicidade, o plafonamento das contribuições e pensões das gerações mais jovens, balizas para a descentralização ou alterações ao sistema político.

As moções temáticas podem ser subscritas pela direção, pelas estruturas autónomas do partido, pelas distritais, por 1.500 militantes ou por 50 delegados ao Congresso, mas os estatutos do partido são omissos sobre a sua função.