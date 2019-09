Rui Rio acusa "quem faz as sondagens" de as manipular deliberadamente, para "desmoralizar" o PSD e "moralizar" o PS. O líder do PSD apresentou-se a debate confiante nos resultados eleitorais de 6 de outubro e totalmente descrente em sondagens.

"A que propósito vem a mioria absoluta do PS. Não vai ter maioria absoluta nenhuma. O PS não vai ter maioria absoluta nenhuma. Porque não me faz a pergunta ao contrário: e se houver uma maioria absoluta do PSD?", questionou.