O presidente do PSD classificou como “um escândalo” a fuga do ex-banqueiro João Rendeiro, que acusou de sujeitar o sistema judicial a “um vexame”, lamentando que o Governo “não queira mudar nada" na Justiça.

Não podemos naturalmente responsabilizar o Governo por essa fuga, que é da inteira responsabilidade do sistema judicial. Deve ser esmiuçado, para perceber porque é que o sistema judicial sujeita Portugal a um vexame desta natureza, senão estamos a correr o risco de outros casos análogos acontecerem”, alertou Rui Rio, em declarações aos jornalistas no parlamento, no final da reunião da bancada do PSD.