O líder do PSD acusou esta sexta-feira o PS de ter feito uma campanha autárquica “montada em promessas” e confundindo o cargo de líder socialista com o de primeiro-ministro.

Num comício em Ponta Delgada, nos Açores, Rui Rio lamentou a “metralhadora” e a “rajada de promessas” que o secretário-geral do PS levou ao país durante a campanha para as eleições de domingo.

Rio pediu ainda aos eleitores para mostrarem, com os votos, que “não se ganham autárquicas prometendo tudo e mais alguma coisa”.

Nada se compara a fazer uma campanha montada em promessas. Ainda por cima, confundindo o cargo de líder do PS com o de primeiro-ministro” , lamentou.

Por isso, acrescentou, o PSD quer, no domingo, “mostrar ao PS que a forma de ganhar autarquias não é prometer tudo e mais alguma coisa”.

Para Rio, esta campanha “ficou marcada pela metralhadora” de António Costa, que “andou a disparar rajadas de promessas” pelo país.

Em Penafiel, prometeu uma estrada, em Paredes mais apoio para as empresas, em Gondomar uma nova linha de metro, em Viana do Castelo, uma rodovia para a zona industrial e uma nova ponte, em Faro mais milhões de euros… para o que for preciso”, indicou o presidente do PSD.