Rui Rio considera que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) sofreu nestes quatro anos de Governo socialista uma “degradação notória” e que o PS deixa o SNS “muito pior” do que o encontrou.

O SNS sofreu nestes quatro anos uma degradação notória. Havia problemas quando o PS chegou, mas o PS deixou-o pior, muito pior.”

As palavras de Rio surgiram em resposta a uma questão do presidente da Função SNS, José Aranda da Silva, no programa “Tenho Uma Pergunta Para Si”, da TVI, esta terça-feira.

O presidente do PSD defendeu que o SNS tem de ser gerido como se de uma empresa se tratasse.

Temos de ter gestão como uma empresa se tratasse. Há falhas notórias na gestão”, vincou.

Neste sentido, Rio afirmou que a contribuição dos privados é fundamental e, por isso, o PSD não renuncia às Parceira Público Privadas (PPP).

Não renunciamos às PPP, não posso dizer ‘não quero’ por um tabu ideológico. A contribuição dos privados é fundamental.”

O PSD quer mudar o nome do Ministério da Saúde para Ministério da Promoção da Saúde e Rio explicou que a medida tem um valor meramente simbólico.

A mudança é meramente simbólica porque na prática temos o “ministério da doença” e com isto queremos mostrar a aposta que queremos fazer na prevenção da saúde.”

Os professores foram outro dos assuntos abordados no programa da TVI. Questionado pelo secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, sobre o porquê da intenção de rever o estatuto da carreira docente, Rio afirmou que a ideia é dignificar a carreira docente. Rio exemplificou, afirmando que um juiz estagiário ganha mais do que um professor em topo de carreira.