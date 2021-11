O presidente do PSD afirmou esta sexta-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está “à beira do caos”, acusou o Governo de falhar também no período da pandemia e pediu uma rápida mudança dos “principais protagonistas” do executivo.

Em matéria de Saúde, o Governo do PS, que agora cessa funções, falhou. Não só não cumpriu o que prometeu, como ainda deixou degradar a situação que herdou”, afirmou Rui Rio no encerramento da interpelação do PSD ao Governo sobre saúde, acusando o executivo de ter “prejudicado gravemente muitos portugueses”.

Por estas razões, defendeu, “impõe-se que Portugal mude rapidamente, não só a sua política de saúde, como também os seus principais protagonistas”.

“Impõe-se, para defesa da saúde dos portugueses e, fundamentalmente, para um cabal cumprimento dos seus direitos constitucionais”, defendeu.