Rui Rio vai estar hoje no Jornal das 8 da TVI.

É a primeira entrevista do líder do PSD desde o início da crise política, que poderá levar ao fim da geringonça, com a demissão do Governo.

A crise política começou na quinta-feira e o líder do maior partido da oposiçao terá aproveitado os últimos dias para ouvir personalidades, que lhe são próximas, dentro e fora do partido.

Esta noite, Rui Rio reage a toda a polémica causada pela contagem integral do tempo de serviço dos professores.