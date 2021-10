O líder do PSD alertou a direção do partido para o facto de, dado o caso de o Orçamento do Estado para 2022 não passar na sua votação na generalidade e final global, os sociais-democratas serem apanhados num contexto de crise política em tempo de diretas, "com um congresso a realizar em janeiro, ou fevereiro e completamente impossibilitado de disputar umas eleições legislativas taco-a-taco".

"Aqui um facto político muito interessante, que é do interesse do PSD, mas é também no interesse de Portugal, porque eu penso que, se tivermos eleições legislativas, os portugueses querem um PSD em condições de combater o PS e fazer umas eleições normais", diz Rui Rio, salientando que isso não acontecerá se o conselho nacional não ponderar o adiamento face ao impasse político decorrente do OE.

O líder do PSD esclarece que, se o Orçamento for aprovado, há condições para a realização de eleições diretas. Mas se o resultado for o oposto, não vê como é que um partido tem condições para fazer, ao mesmo tempo, eleições diretas e legislativas.

Rui Rio, questionado sobre se se vai recandidatar à liderança do partido, recusa responder, remetendo "essas matérias" para depois do Conselho Nacional.

Sobre a aparente construção de uma crise política e se o PSD pode ser uma solução para viabilizar o Orçamento do Estado, o presidente do PSD traz de volta à luz aquilo que Costa disse há cerca de um ano. "O próprio primeiro-ministro disse que o Governo cai no dia em que precisar dos votos do PSD para aprovar um Orçamento".

"Portanto, nem que o PSD tivesse essa disponibilidade, que não tem tido, não servia de nada, tínhamos a crise na mesma", assevera, ressalvando que o Partido Social-Democrata decide o seu voto relativo ao documento, "numa completa liberdade, sabendo que o seu voto em matéria de crise política não conta para nada".

Finalmente, Rio lava as mãos. "Quem abre uma crise é o PS, Bloco de Esquerda e o PCP não somos nós".