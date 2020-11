O líder do PSD, Rui Rio voltou a reiterar, esta quarta-feira, que não há qualquer acordo com o PSD e o Chega, a nível nacional, mas admitiu estar de acordo com as propostas para o Governo Regional.

Numa conversa conduzida pelo diretor de informação da TVI, Anselmo Crespo, e pelo editor de política do canal, Pedro Benevides, Rio explicou o acordo de governação conseguido pelo PSD nos Açores, que implicou acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal (IL).

Não há acordo nacional com ninguém. Tudo se passou na Região Autónoma", destacou.

O PSD dos Açores "aceitou quatro reivindicações do Chega" para que o partido de André Ventura "vote a favor de um Governo da AD: CDS, PPM e PSD",e explicou. Uma dessas reivindicações é "a redução da subsidiodependência", uma vez que "os Açores são o sítio do país onde há mais Rendimento Social de Inserção (RSI)".

O Chega disse assim ao PSD dos Açores: nós votamos a favor do vosso Governo, se aceitarem reduzir a subsidiodependência, aceitarem combater a corrupção, a redução do número de deputados regionais e o reforço da autonomia.

Rui Rio referiu que, tal como o PSD Açores, também está de acordo com os quatro pontos referidos, mas que as condições negociadas com o Chega nos Açores não têm a sua cobertura, mas o seu conhecimento.

Eu só estou a servir de advogado nacional do PSD dos Açores. Os Açores e a Madeira não me telefonam a perguntar se podem fazer, têm a cortesia de me informar o que estão a fazer”.

O presidente do PSD recusou, em seguida, que tenha havido um encontro com André Ventura: "Aquilo que houve já foi explicado. André Ventura quis por cá fora um comunicado em que dizia que havia acordo. E mandou-nos esse comunicado a ver se nós não o desmentíamos"

Segundo Rio, o PSD recusou o comunicado por este não estar em condições, uma vez que "poderia dar a entender um acordo nacional".

Ainda sobre as quatro reivindicações em comum, o político defendeu que "não podemos ser hipócritas":

Se o Chega, ou o BE, ou o PCP nos pedirem alguma coisa que não vá ferir o nosso programa, que esteja coincidente e coerente com o nosso programa, porque é que nós havemos de dizer que não?"

Por outro lado, questionado se aplicará esse raciocínio numa lógica nacional, se houvessem eleições hoje, Rui Rio frisou que era impossível o PSD fazer um Governo com a participação da extrema esquerda e da extrema direita.

Num Governo do PSD nunca entraria o PCP, o BE e o Chega”, declarou.

Dessa forma, prosseguiu: "Se qualquer um dos partidos para votar a favor do programa, pedir aquilo que coincide perfeitamente com o nosso programa, acha que um partido minimamente inteligente diz: “até concordo, mas não votes no lado de cá?".

Confrontado com as declarações de há dois anos, onde afirmou que, se o PSD não ganhasse e o PS não tivesse maioria, preferia deixar o PS governar por meio de apoios parlamentares, Rio remete que quem passou a linha vermelha foi Costa.

O Dr. António Costa traçou uma linha vermelha ao centro".

Atualmente, e contradizendo as suas declarações de há dois anos, defende que, “da maneira como tudo se tem passado”, se houver maioria parlamentar, então um partido deve governar.

“Nunca na vida um Governo meu se colocará nas mãos do Chega”

Rui Rio teceu ainda duras críticas à natureza do partido de André Ventura , considerando-o uma "federação de descontentes" que "existe pela negativa".

O Chega hoje é uma federação de descontentes, não é bem um partido cimentado", atirou.

O político vai mais longe acusa o Chega de existir fundamentalmente pela negativa, por estar contra o sistema, os partidos do sistema e vai busca gente a outros partidos.

Por outro lado, mostrou-se otimista em relação ao futuro do Chega. "O tempo vai obrigar o Chega a ser um partido pela positiva e dizer: as minhas ideias são estas", atirou.