O presidente do PSD disse esta segunda-feira que a decisão instrutória do processo Marquês é a prova da justiça a "não funcionar", voltando a defender que a "reforma da justiça é a primeira das reformas que Portugal tem de fazer. O que está a acontecer é a justiça a não funcionar".

"As decisões da justiça têm de ser entendidas pelo povo, quando não são é a justiça a não funcionar", disse em conferência de imprensa.

Com ironia, o líder dos sociais-democratas sublinha que "mesmo que a corrupção exista, o sistema não está capaz de julgar".

"Basta de hipocrisia e falta de coragem", apelou, explicando que o caminho para o fim das falhas do poder judicial não é o do atual Governo, "que tem as corporações no seu primeiro interesse.

Rio afirma ainda que esta "demagogia política" tem feito crescer os partidos extremistas, "como os de extrema-direita".

"O país vive na impunidade, pelo menos para os mais poderosos", acrescentou.